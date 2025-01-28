Эксперт дал автомобилистам совет, как сэкономить на горючем

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Владельцы личного автомобиля могут уменьшить расход топлива с помощью круиз-контроля. Об этом рассказал генеральный директор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров, сообщает РИА Новости.

«Для владельцев личного автотранспорта, которые хотят сэкономить на топливе, рекомендуется использовать круиз-контроль и соблюдать экономичный стиль вождения, а также находить выгодные программы лояльности на различных АЗС», — заметил специалист.

По словам эксперта, на трассе круиз-контроль помогает поддерживать постоянную скорость, что снижает перерасход топлива (особенно при длительных поездках). В свою очередь различные программы лояльности с кешбэком или скидками могут принести ощутимую выгоду.

Вероятный рост стоимости нефтепродуктов в феврале собеседник федерального агентства оценил в 1-2%, что скажется на расходах как автопарков, так и конечных потребителей. Компаниям в целях экономии он рекомендовал цифровизацию всех процессов, связанных с учетом расхода и перерасхода топлива.

Согласно данным Татарстанстата, бензин в Татарстане за 2024 год вырос в цене на 7,01–19,78% в зависимости от марки, тогда как дизельное топливо подорожало на 8,97%. Впрочем, в новом году стоимость бензина в республике не увеличивается уже две недели подряд.