news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 27 января 2025 00:22

Россия вошла в топ-15 стран Европы по доступности бензина

Россия заняла 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина марки Аи-95. В исследовании учитывались доходы населения, а также стоимость топлива.

Согласно исследованию РИА Новости, россияне в среднем могут приобрести 1242 литра бензина в месяц.

Возглавил рейтинг Люксембург, жители которого имеют возможность купить 2731 литр. На втором месте оказалась Великобритания (2243), тройку замкнул Австрия (2065).

Аутсайдерами стали Молдавия (521), Румыния (624) и Венгрия (631). Всего в рейтинг вошли 32 государства Европы.

#бензин #цены на бензин #рейтинг
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

26 января 2025
Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

26 января 2025