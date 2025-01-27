Россия вошла в топ-15 стран Европы по доступности бензина

Россия заняла 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина марки Аи-95. В исследовании учитывались доходы населения, а также стоимость топлива.

Согласно исследованию РИА Новости, россияне в среднем могут приобрести 1242 литра бензина в месяц.

Возглавил рейтинг Люксембург, жители которого имеют возможность купить 2731 литр. На втором месте оказалась Великобритания (2243), тройку замкнул Австрия (2065).

Аутсайдерами стали Молдавия (521), Румыния (624) и Венгрия (631). Всего в рейтинг вошли 32 государства Европы.