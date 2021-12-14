Эксперт: Частые больничные не могут быть причиной для увольнения сотрудника с работы

Частые болезни и уходы на больничный не могут быть причиной для увольнения сотрудников с работы. Об этом рассказала радио Sputnik доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова.

«Частые больничные не могут являться причиной увольнения, потому что наш Трудовой кодекс так устроен, что в нем есть закрытый перечень оснований для расторжения трудового договора, и там нет такого основания, как частые болезни или больничные листы», — объяснила специалист.

По ее словам, ограничений на оплачиваемые больничные также нет, однако в некоторых случаях руководство не устраивает частое отсутствие сотрудника на рабочем месте. Его могут попросить уволиться по собственному желанию, часто при этом оказывается психологическое давление.

«Самая главная рекомендация — не поддаваться на шантаж и давление. Увольнение за дисциплинарный проступок предусматривает не очень-то простую процедуру, поэтому не факт, что это вообще реально, может быть, это просто угроза», — отметила Сулейманова.

В условиях пандемии коронавируса она также посоветовала договориться с работодателем о временном снижении нагрузки при возникновении постковидного синдрома после перенесенной болезни. Он часто влияет на самочувствие человека и может создать трудности в выполнении ежедневных рабочих задач.

На сегодняшний день вакцинация остается самым надежным способом избежать тяжелого течения коронавируса и защитить родных и близких. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая безопасность и эффективность отечественных препаратов.