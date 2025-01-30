Госдума: Если власти долго не чинят скамейку, то как люди доверят им руководство?

Благоустройство территорий является не только средством улучшения уровня жизни населения, но и важным элементом политики. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов на региональном дне II всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который проходит в Казани.

«Если власти долгое время не могут починить скамейку или качели, то с каким отношением люди будут доверять им руководство?» – заявил Пахомов.

Он также добавил, что благоустройство в большей части зависит от местных властей, а федеральные программы и проекты явялются лишь инструментом в достижении цели.

«Никакая федеральная программа не изменит внешний вид населенного пункта, однако может запустить цепочку перемен. Причем соответствующие рычаги есть и на местном уровне», – добавил Пахомов.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее руководитель республики на том же форуме раскрыл секрет успеха в благоустройстве общественных пространств.