news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Экономика 30 января 2025 17:42

Госдума: Если власти долго не чинят скамейку, то как люди доверят им руководство?

Благоустройство территорий является не только средством улучшения уровня жизни населения, но и важным элементом политики. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов на региональном дне II всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который проходит в Казани.

«Если власти долгое время не могут починить скамейку или качели, то с каким отношением люди будут доверять им руководство?» – заявил Пахомов.

Он также добавил, что благоустройство в большей части зависит от местных властей, а федеральные программы и проекты явялются лишь инструментом в достижении цели.

«Никакая федеральная программа не изменит внешний вид населенного пункта, однако может запустить цепочку перемен. Причем соответствующие рычаги есть и на местном уровне», – добавил Пахомов.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее руководитель республики на том же форуме раскрыл секрет успеха в благоустройстве общественных пространств.

читайте также
На форуме «Малая Родина – сила России» рассказали о проблемах проекта «Голубые озера»
На форуме «Малая Родина – сила России» рассказали о проблемах проекта «Голубые озера»
#Благоустройство #депутат госдумы #власть
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

29 января 2025
Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

29 января 2025