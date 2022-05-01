Экс-защитник «Ак Барса» Рукавишников подписал четырехлетний контракт со СКА
Бывший защитник «Ак Барса» Роман Рукавишников, накануне покинувший казанский клуб, подписал контракт с питерским СКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
Соглашение 29-летнего хоккеиста с двукратным обладателем Кубка Гагарина подписано на четыре года.
Рукавишников выступал в составе «Ак Барса» на протяжении трех сезонов, начиная с 2019-го года. В минувшем сезоне защитник провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, отметившись в них шестью результативными передачами.
Стоит отметить, что накануне «Ак Барс» объявил о расставании с шестью хоккеистами.
Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о первых действиях «Ак Барса» на трансферном рынке КХЛ.