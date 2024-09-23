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Экс-замглавы ФСС по РТ просят отправить почти на 4 года в колонию
Бывший замглавы республиканского Фонда социального страхования Геннадий Титов может лишиться свободы почти на четыре года по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. Сегодня на слушании дела прокурор запросил для него 320 часов обязательных работ и 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
«Я считаю, что уголовное дело было заведено на меня незаконно», – высказался в прениях Геннадий Титов.
Напомним, что под стражу экс-замглавы ФСС по РТ попал в январе 2022 года, буквально через несколько месяцев после того, как за получение взятки был задержан глава фонда Павел Лоханов.
По версии следствия, в период с февраля 2021 по январь 2022 года Титов поручил подчиненным подготовить решение об отклонении заявок фирмы «РСС-Мед». Организация должна была участвовать в аукционах по закупке абсорбирующего белья на 31 млн рублей и подгузников для взрослых на 188 млн рублей. Таким образом, полагают следователи, Геннадий Титов вмешался в деятельность фирмы «РСС МЕД», мешая им вести предпринимательскую деятельность, чтобы помочь фирме-конкуренту своего товарища.
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