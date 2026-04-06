Экс-управделами Минздрава РТ, осужденного за халатность, избавили от наказания

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию бывшего управделами Минздрава РТ Идеала Айзетуллова и освободил его от наказания.

Напомним, в феврале Вахитовский райсуд Казани вынес ему приговор по делу о халатности. Тогда ему назначили 320 часов исправительных работ и запретили занимать управляющие должности на два года.

Следствие установило, что зампрокурора Татарстана дал Айзетуллову поручение очистить снег с крыши здания горздрава на Горького в Казани. Сделано это не было, в результате чего 26 марта 2024 года на женщину, проходившую мимо здания, упал снег и она получила травму.

Верховный суд РТ, рассмотрев апелляцию, указал на истечение сроков давности и освободил Айзетуллова от наказания.