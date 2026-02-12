«Лед мог упасть на ребенка»: за что осудили экс-управделами Минздрава РТ

В Вахитовском суде Казани вынесли приговор бывшему управделами Министерства Здравоохранения РТ, Идеалу Айзетуллову. Его признали виновным в халатности, из-за которой травмировался человек, и приговорили к 320 часам обязательных работ, а также запретили занимать руководящие должности на год.

По версии следствия, зампрокурора Татарстана дал Айзетуллову поручение очистить снег с крыши здания горздрава на Горького. Сделано это не было, в результате чего, 26 марта 2024 года на женщину, проходившую мимо здания, упал снег и она получила осколочный перелом бедра.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«С приговором мы не согласны. За это отвечал другой человек, начальник хозяйственной части. Мы будем обжаловать приговор», – поделился с журналистами Идеал Айзетуллов.

На оглашение приговора сегодня также пришла потерпевшая вместе со своим представителем. Благодаря этому, удалось узнать подробности произошедшего в марте 2024 года.

«Я шла по тротуару, по улице Горького. В какой-то момент со здания на меня свалилась ледяная глыба. Я упала, после чего меня оттащили прохожие и вызвали мне скорую. Уже после этого я узнала ,что это было здание горздрава», – рассказала потерпевшая Юлия Алексеева.

Чтобы вылечить тяжелый перелом бедренной кости, внутрь пришлось ставить штифт. Тем не менее, потерпевшая считает менее неприятным факт, что глыба упала на нее, а не на ребенка. Она отметила, что рядом с тем зданием находится гимназия.

«Теперь этот штифт всегда со мной. Вся нога в шрамах. Реабилитация заняла очень много времени, но за все время, Минздрав так и не вышел на связь. Никто не предложил помощь или компенсацию. Никто даже не извинился», – рассказала Юлия.