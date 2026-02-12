Экс-управделами Минздрава РТ осудили за то, что лед с крыши упал и сломал ногу девушке

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани огласили приговор Идеалу Айзетуллову, бывшему управделами Министерства Здравоохранения РТ.

Суд признал его виновным в халатности и назначил наказание в виде 320 часов исправительных работ. Кроме того, осужденному запретили два года занимать руководящие должности.

Айзетуллов оказался на скамье подсудимых из-за случая в марте 2024 года. Тогда на женщину упал лед с нечищеной крыши и она получила оскольчатый перелом бедра.

По версии следствия, за месяц до происшествия зампрокурора Татарстана дал Айзетуллову поручение принять меры по этой крыше, которое он делегировал трем своим подчиненным. В итоге, крышу так и не почистили, а женщина получила травмы.