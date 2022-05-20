Рафаэль Хакимов: Болгарский музей-заповедник был восстановлен сердцем

Государственный советник при Президенте РТ Минтимере Шаймиеве с 1998 по 2008 год Рафаэль Хакимов в интервью «Татар-информу» рассказал о ключевых событиях, свидетелем которых он был. По его словам, одним из главных дел в Татарстане стало возрождение Болгарского музея-заповедника.

На территории музея-заповедника необходимо было сохранить все объекты, хотя высказывались и противоположные мнения, согласно которым снести разрушенные памятники и построить новые было бы проще и гораздо дешевле, чем реставрировать их, пояснил собеседник агентства.

Однако, по мнению экс-советника первого Президента РТ, Минтимер Шаймиев многие вещи понимал не головой, а сердцем. Он видел и чувствовал, что это место задевает струны души народа: сюда съезжались паломники, они ехали сюда на пароходах, шли пешком, ночевали, жгли костры. По мнению Хакимова, это было намоленное место.

«В советское время я возил туда свою бабушку, потому что выехать в Мекку тогда не было возможности. А Болгар выполнял функцию малого хаджа, поэтому туда ехали на пароходах, шли к могилам ханов. Моя бабушка подошла к калитке деревянного забора Малого минарета, зашла за нее, упала на колени и молилась. Она даже не решилась войти в минарет, настолько это было святым местом!» — поделился воспоминаниями Хакимов.

И Минтимер Шаймиев взялся за этот проект. В 2000 году был восстановлен памятник архитектуры XIII века — соборная мечеть и Большой минарет. Соборная мечеть являлась главным зданием в средневековом Болгаре, там проводили намаз, произносили азан. В настоящее время памятник по-прежнему носит культовый характер для мусульман-паломников. Прибывающие верующие читают намаз, особенно в дни празднования очередной годовщины принятия ислама.

В 2014 году Болгарский музей-заповедник приобрел статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подробнее о вкладе Минтимера Шаймиева в развитие исламской инфраструктуры можно прочитать в обзоре «Татар-информа».