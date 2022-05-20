1100-летие принятия ислама и Шаймиев: Белая мечеть, «Кул Шариф» и список ЮНЕСКО
Воссоздание исторических памятников, строительство архитектурных «жемчужин», включение Болгара в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — эти и другие заслуги принадлежат Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Какой вклад сделал первый Президент РТ в празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией — в обзоре «Татар-информ».
Включение Болгарского музея-заповедника в Список наследия ЮНЕСКО
Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII — XIV века. Как сообщается на сайте музея-заповедника, он не имеет аналогов в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда), исчезнувшей культуре, жизненном укладе и как оказавший значительное влияние в течение X-XV вв. на развитие культуры, архитектуры. В 2014 году Болгарский музей-заповедник приобрел статус наследия ЮНЕСКО. Он стал 1002-м объектом, включенным в Список.
Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» отметила, что благодаря Минтимеру Шаймиеву и его команде удалось включить и Болгар, и Свияжск в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
«Этого в России прежде не удалось сделать никому — Татарстан единственный регион в стране, где сразу три объекта представляют всему миру свою всемирную универсальную ценность. Есть чем гордиться, есть что сохранять, приумножать», — отметила собеседница агентства.
По ее словам, годы работы фонда в Свияжске и Болгаре — это годы очень напряженной, но очень содержательной и созидательной работы. Не случайно все, кто приезжает в Свияжск и в Болгар, с восхищением смотрят, изучают и с благодарностью говорят о том, как сильно изменились эти места. Прежде всего, удивляются те, кто был там в 2010-м или ранее и приехал вновь.
«Да и как не восхититься результатом созидательной работы большой и сплоченной команды, которую создал Минтимер Шарипович», — отметила парламентарий.
В команду Шаймиева вошли ученые и археологи, реставраторы и строители, проектировщики и архитекторы, сотрудники музеев и экскурсоводы, инвесторы и благотворители.
«Сформированная Шаймиевым команда за десять лет изучила, освоила, применила на практике все принципы, подходы, правила реставрации и воссоздания культурного наследия. Минтимер Шарипович лично договорился с Президентом России Владимиром Путиным о паритетном финансировании работ в древнем Болгаре и на острове-граде Свияжск. На это ежегодно выделяли средства из федерального и республиканского бюджетов», — заключила парламентарий.
Строительство «жемчужины» современного Болгара — Белой мечети
Белая мечеть была построена в рамках программы «Культурное наследие — остров град-Свияжск и Древний Болгар». В состав комплекса входит резиденция духовных лидеров мусульманства, медресе для обучения основам ислама и здание самой мечети. В мечети проводятся все необходимые религиозные обряды: праздничные намазы с трансляцией, проходят конференции по религиозной тематике и съезды представителей мусульманского духовенства из регионов России.
Государственный советник при Президенте РТ (1998–2008) Рафаэль Хакимов в интервью «Татар-информу» рассказал, свидетелем каких ключевых событий он стал. Советник занимался документами, составлял список объектов.
«Самое главное при возрождении Болгарского музея-заповедника было сохранить все эти объекты. Потому что были такое настроения: „это все рухлядь, старье“. Проще снести, закатать в бетон, и дешевле будет в три раза. А реставрация — это всегда дорого. Тут пришлось повоевать за этот объект», — отметил собеседник агентства.
По мнению экс-советника первого Президента РТ, Минтимер Шаймиев многие вещи понимал не головой, а сердцем.
«Поэтому он понимал, что этот объект задевает струны души народа: сюда съезжались паломники, они ехали сюда, шли пешком, ночевали, костры разжигали. Видно было, что это не просто музейный объект, а намоленное место. В Советское время я возил туда свою бабушку, потому что выехать в Мекку тогда не было возможности. А Болгар выполнял функцию малого хаджа, поэтому туда ехали на пароходах, шли к могилам ханов. Моя бабушка подошла к калитке деревянного забора Малого минарета, зашла за нее, упала на колени и молилась. Она даже не решилась войти в минарет. Настолько это было святым местом!» — рассказал Хакимов.
И Минтимер Шаймиев взялся за этот проект. В 2000 году был восстановлен памятник архитектуры XIII века — соборная мечеть и Большой минарет. Соборная мечеть являлась главным зданием в средневековом Болгаре, где совершали намаз, религиозные обряды, произносили азан. В настоящее время памятник для мусульман-паломников также носит культовый характер. Приезжающие верующие читают намаз на соборной мечети, особенно в дни празднования очередной годовщины принятия ислама.
Что касается строительства Белой мечети, то ее вывели за условный забор охраняемой зоны исторических памятников, так как основные претензии эксперты международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) выдвигали к масштабному строительству на территории заповедника. Но без нарушений не обошлось.
«Мы все же нарушили некоторые правила международного совета, построив на территории городища мавзолей. Но при этом придумали хитрый ход: мавзолей был похож на другой объект, выстроенный в едином стиле, бывшее строение — „Черную палату“, и мы представили его в виде единого ансамбля с другими объектами. Стоит отметить, что представители ЮНЕСКО работали в нашу пользу. Они видели, как мы стараемся. Все нарушения были мелкие и простительные. Тогда представители ЮНЕСКО выступали и отметили, что да, есть нарушения, но как ансамбль объект проходит. Они все поняли и приняли. Это было интересно. Приходилось работать с людьми, которые реставрировали объекты по всему миру. И они прониклись нашим острым желанием все восстановить: и Кремль, и Болгар, и Свияжск. В Свияжске мы тоже столкнулись со многими проблемами: его пришлось практически заново отстраивать, проводить канализацию и отопление. Раньше в Свияжске этого не было, люди жили без водопровода и канализации», — заключил Рафаэль Хакимов.
Создание музейно-выставочного комплекса «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году»
Музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году» был построен в рамках реализации республиканской программы «Культурное наследие Татарстана: остров-град Свияжск и Древний Болгар». В центральном зале здания представлен самый большой в мире печатный Коран.
Уникальный Коран изготовлен в Италии по заказу республиканского фонда «Возрождение» для Болгара. Вес реликвии около 800 кг. Размеры Корана — 150 х 200 см, количество страниц — 632. При изготовлении священной книги использовались полудрагоценные камни, сусальное золото, серебро.
Строительство музейных комплексов также проходило под контролем Минтимера Шаймиева. По мнению блогера Расула Тавдирякова, вклад Шаймиева в развитие ислама и исламской инфраструктуры трудно переоценить.
«И это не хвалебная ода руководителю! Действительно, даже если сравнить Татарстан с соседней похожей Республикой Башкортостан, где мусульманского и православного населения ровно пополам, то после развала Советского Союза мы видим, какой путь проделан в Татарстане и Башкортостане. При власти Минтимера Шариповича в Казани и Татарстане построены десятки мечетей, открыты медресе, исламские образовательные учреждения, университеты, халяльные кафе. А приедете в Уфу, здесь всего несколько мечетей, пара халяльных заведений. Вот вам показатель!» — отметил собеседник агентства.
«Минтимер Шарипович курировал эти проекты, и если бы не его волевое решение... Мы же знаем, что такие проекты просто так не делаются, даже если есть денежные средства и желание народа. Такие масштабные, грандиозные и символические вещи в России не так легко воплотить, особенно что касается мусульманской инфраструктуры. Такие вещи решались только волевым усилием наших руководителей, где-то, возможно, было противостояние властей. По-другому этот вопрос никак бы не решился», — говорит Расул Тавдиряков.
Открытие новых музеев, раскрывающих наследие татарского народа
Территория Болгарского музея-заповедника включает несколько музейных объектов. Как отмечает замруководителя по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина, сердцем архитектурного наследия является Музей болгарской цивилизации. Сейчас посетителями также доступны Музей «Дом лекаря», Музей письменности, Музей «Болгарское чаепитие», Музей Абдуллы Алиша, Музей «Город на реке» и другие.
«Команда под руководством Минтимера Шаймиева смогла сохранить и отреставрировать в республике более 50 исторических памятников, построить почти два десятка новых историко-культурных сооружений, создать 28 уникальных музеев, обеспечить Болгар и Свияжск туристической, инженерной и транспортной инфраструктурой», — сказала депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.
Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» отметил значительный вклад политика в развитие объектов культурного наследия.
«Минтимер Шаймиев, мудрый политик. Он уже тогда, в сложные 90-е годы понимал значение для народа Татарстана ценности его исторического наследия, сохранения и возрождения таких святынь как Болгар и Свияжск. Именно он стал инициатором и приложил свои силы, авторитет для продвижения и завершения глобальных по своим масштабам проектов реставрационных работ. Что важно, это теперь не просто камни, здания и сооружения, а места паломничества людей. Болгар с его более чем тысячелетней историей, город принявший ислам сейчас вновь один из важнейших его центров. Произошло переосмысление ценностей в массовом сознании людей. Минтимер Шаймиев, как известный политик, Государственный Советник РТ, человек имеющий огромный опыт и сейчас продолжает оказывать особое внимание делу сохранения и реставрации объектов культурного наследия», — прокомментировал Иван Гущин.
Строительство мечети «Кул Шариф»
В ноябре 1995 года первый президент республики Минтимер Шаймиев подписал указ, отдельным пунктом которого значилось возведение мечети «Кул Шариф». Был объявлен конкурс проектов, и уже в марте 1996-го началась стройка, которая продлилась десять лет.
«Денег на строительство не было, просто совсем на нуле были. Сначала Минтимер Шарипович задумал переделать церковь в мечеть. Но я тогда с ним поговорил, сказал, что народ не поймет, подумает, что как будто отделались от этого вопроса. Тогда он решил обратиться к народу и собирать деньги как пожертвования», — вспоминает Рафаэль Хакимов.
На «Кул Шариф» было потрачено более 500 млн рублей (в ценах 1995-2004 гг.). Имена всех жертвователей умещаются в пяти томах, хранящихся сейчас в музее при мечети. В их числе крупные республиканские компании, бизнесмены, политики, шейхи ОАЭ и целые правительства (к примеру, иранское). Внесли свою лепту и рядовые граждане, бросавшие небольшие суммы в ящики для сбора пожертвований, или бабушки, дарившие мечети часть своей пенсии.
«Много денежных средств выделяли предприятия. Минтимер Шарипович им говорил: „Я знаю, что вы прячете деньги, я их найти не смогу, но я знаю, что вы пожертвуете на мечеть“. И они жертвовали. Это очень крупные предприятия, для которых это были „копейки“. Народ тоже нес деньги — по 100 рублей, по 180 рублей — это было целое народное движение. Госслужащие отдали по пять зарплат. Где-то была с этим дисциплина, где-то вдохновение. Творческое время было. Фантазия работала», — поделился подробностями Рафаэль Хакимов.
Отдельным вопросом стало размещение мечети «Кул Шариф». Многие предлагали место около Спасской башни.
«Действительно, было одно место, но оно было неудачным, так как раньше там были захоронения и строить мечеть на этом месте было кощунственно. Тем более рано или поздно люди бы узнали, что мечеть построена на костях. Тогда мы опять стали совещаться с архитекторами, засняли весь Кремль и на компьютере подбирали наиболее удачное место. У нас было еще одно условие, чтобы минареты новой мечети были не больше башни Сююмбике, но выходило так, что куда ее ни поставь, она везде доминировала. И поэтому место выбрать было нелегко», — рассказал собеседник агентства.
В итоге место было выбрано, и там, где сейчас расположена мечеть «Кул Шариф», стало самой удачной локацией. «Всё на этом сошлось и все согласились. Уже потом, когда начали строить, оказалось, что в остальных местах были разломы. И только в одном месте было без разлома, единственное плато, где можно было реально ставить фундамент», — рассказал Рафаэль Хакимов.
Возрождение татарского языка
Исламская проблематика всегда была в фокусе внимания Минтимера Шаймиева. Одним из его решений в 1994 году стало объединение мусульман республики. В 90-е годы духовных управлений было очень много и объединиться сами они не могли. Тогда Президент Татарстана поставил им такую задачу и это стало решением, которое на многие годы заложило базу для выстраивания гармоничных межконфессиональных отношений.
По словам Хакимова, больной темой было проблема изучения татарского языка, особенно для Казани. В столице не осталось ни одной татарской школы, была одна школа с единственным классом, где преподавали на татарском.
«Ко времени перестройки татарские школы оставались только в деревнях и то в отдаленных. Причем на русский язык переходили планово. Сверху спускали нормативы, сколько надо школ перевести на русский язык. Нам пришлось это „разворачивать“. А это же нужны учителя, где их взять? Где-то бабушки помогли, где-то курсы срочные открылись. А образование для Минтимера Шариповича было ключевым моментом. Экономика экономикой, но этой экономике нужны образованные люди. Поэтому школы, университеты и другие учебные заведения начали работать над возрождением татарского языка», — отметил экс-советник первого Президента.
По словам Татьяны Ларионовой, Минтимер Шаймиев убежден, что учебные заведения и исторические памятники строились и воссоздавались для будущих поколений.
«Одновременное строительство мечети «Кул Шариф» и реставрация Благовещенского собора в Кремле, возрождение в единые сроки Древнего Болгара и острова-града Свияжск, строительство Болгарской Исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери — всё это уже наша история, свидетельство уважительного отношения к основным конфессиям в республике, к нашей общей истории, общей культуре.
Важно, что все это объединяет население республики, свидетельствует о духовности наших жителей, дает пример детям и внукам. Минтимер Шарипович неоднократно подчеркивал, что мы восстанавливаем исторические памятники для будущих поколений. Сегодня мы строим полилингвальные комплексы, проявляем конкретную заботу о сохранении государственных языков, через детей подтверждаем курс философии нашего согласия», — заключила Татьяна Ларионова.