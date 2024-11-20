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Руководителя Актанышского исполкома Рустема Ильясова задержали по подозрению во взятке
В Татарстане задержали руководителя Актанышского исполкома Рустема Ильясова по подозрению во взятке.
На него возбуждено уголовное дело по статям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество».
Как сообщили в СК России по РТ, Ильясов, работая заместителем руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района, организовал через подчиненных незаконный сбор денег с предпринимателей за размещение их торговых палаток во время проведения в селе Муслюмово четырех праздников «Сабантуй».
В результате он получил от предпринимателей не менее 41 тысячи рублей.
Следствие продолжает выяснять дополнительные эпизоды мошенничества.
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