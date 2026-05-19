Руc Тат
Происшествия 19 мая 2026 19:50

Экс-прокурору из РТ, получившему взятку айфоном, скостили срок на полгода

Экс-прокурору из РТ Алию Купову, получившему взятку айфоном, на полгода cнизили срок лишения свободы, сообщает пресс-служба Верховного суда РТ.

Ранее «Татар-информ» писал об этом деле. Алия Купова обвиняли в получении взятки в виде телефона стоимостью 110 тысяч рублей. По данным следователей, устройство он получил от своей девушки, которая передала дорогостоящий гаджет от имени гражданки Армении, привлеченной к ответственности за попытку сбыта наркотиков.

Иностранка просила вернуть ей два телефона, в которых, предположительно, находились улики, подтверждающие ее причастность к преступлению и Купов помог ей это сделать. Получив телефоны, женщина удалила всю имеющуюся информацию и вернула телефон к заводским настройкам.

Купова осудили на 8 лет, оштрафовали на 3,27 млн рублей, лишили чина «старший советник юстиции» и запретили занимать госдолжности, связанные с представлением власти на 4,5 года.

После подачи апелляции Купову скостили срок до 7,5 лет лишения свободы, а длительность запрета на занятие определенных должностей была уменьшена до 4 лет.

#Верховный суд РТ #противодействие коррупции
