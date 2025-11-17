Экс-прокурор Алий Купов в прениях по делу о взятке айфоном: «У суда прошу правосудия»

На финишную прямую вышло уголовное дело экс-прокурора Алия Купова, его девушки – держательницы массажных интим-салонов – и ее коллеги по цеху Артема Мясникова. О том, с чего началась история падения Купова, как он мешал следствию и почему айфон на день рождения – взятка, читайте в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Как только он передал ей гаджеты с информацией, она сбросила их до заводских настроек»

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовали прения по делу экс-начальника отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Алия Купова, а также его девушки Евгении Покровской и предпринимателя Артема Мясникова.

Купова обвиняют в получении взятки, препятствовании правосудию и превышении полномочий. Мясникова – в организации проституции с вовлечением несовершеннолетних. А Покровскую, помимо организации проституции, – в посредничестве во взятке, покушении на мошенничество в особо крупном размере и препятствовании правосудию.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что бывшего сотрудника прокуратуры обвиняют в получении взятки iPhone 14 Pro Max, который на тот момент стоил порядка 110 тысяч рублей. Его, по версии следствия, Купов получил от своей девушки Евгении Покровской за помощь с возвращением двух телефонов ее подруге – Римме Сукиасян.

В феврале 2023 года сотрудники полиции задержали Сукиасян и Чинареву, у последней нашли больше десяти пакетиков с мефедроном. У Сукиасян наркотиков не было, но полицейские изъяли у нее два айфона – они были уверены, что в телефонах могут быть доказательства ее вины, в том числе фотографии закладок. По версии следствия, Сукиасян обратилась к Покровской для помощи в переквалификации дела Чинаревой со сбыта наркотиков на хранение. За помощь она была готова передать вознаграждение.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Алий Купов по просьбе возлюбленной начал создавать помехи в расследовании дела Сукиасян и Чинаревой. Он воздействовал на нижестоящих прокуроров и даже вмешивался в дела следователя ОП «Вишневский». Добился заслушивания по делу – по причине того, что сотрудники полиции якобы вымогали у Сукиасян и Чинаревой деньги. Он смог узнать контакты тех, кто покупал наркотики у Чинаревой, и заставил ее убедить этих людей не называть имя диллера на допросе. Одна из покупательниц была подругой Покровской, ее она смогла убедить сама, за что и получила в обвинение эпизод о препятствовании правосудию.

Благодаря предпринятым действиям Купову удалось вернуть Сукиасян оба гаджета. Получив их, девушка сбросила телефоны до заводских настроек, удалив из них все содержимое.

К слову, на момент вышеописанных событий Купов работал на своей должности уже несколько лет, его мать в это время была прокурором Нижнекамска. В октябре 2023 года она ушла в отставку из-за истечения пятилетнего срока. Купов перестал работать в прокуратуре 11 августа 2023 года – в его действиях усмотрели превышение должностных полномочий. Спустя 17 дней было возбуждено уголовное дело о получении взятки, а 28 августа его взяли под стражу.

Возлюбленная экс-прокурора – экс-держательница массажных интим-салонов

За помощь с возвращением гаджетов Сукиасян передала Покровской два айфона 11-й и 14-й модели. Второй она преподнесла в качестве подарка своему возлюбленному во время празднования его дня рождения в ресторане. Следователи уверены: Купов знал, за что получает это вознаграждение, поэтому этот инцидент квалифицирован как взятка.

Кроме того, Покровской вменяют покушение на мошенничество – по версии следствия, за «помощь» она дополнительно потребовала у Сукиасян 1,5 млн рублей, однако та отказалась их отдавать, девушки поссорились.

При чем же здесь организация проституции и предприниматель Мясников? Евгения Покровская и Артем Мясников, по версии следствия, держали несколько интим-салонов, в которых девушки делали эротический массаж. По версии следствия, для увеличения прибыли «массажистки» со временем стали оказывать услуги проституток. К слову, одна из работниц оказалась несовершеннолетней. Покровская настаивает, что на тот момент, когда в «массажных салонах» работала несовершеннолетняя, она уже вышла из этого бизнеса.

Проговорив всю фабулу дела от начала и до конца, государственный обвинитель Марина Хайрова подытожила речь тем, что вина Купова, Покровской и Мясникова полностью доказана.

«Прошу суд признать виновным Алия Купова и приговорить к 10 годам колонии общего режима со штрафом в 3 млн рублей с лишением чина советника юстиции и запретом занимать государственные должности в течение 4 лет и 10 месяцев», – сказал гособвинитель.

Для Покровской она запросила 8 лет и 1 месяц лишения свободы со штрафом в 2,5 млн рублей, а для Мясникова – 3 года колонии общего режима.

Защита настаивала в прениях, что Алия Купова оговорили и он стал жертвой «женских интриг».

«Лично Купова Сукиасян никогда не видела, только по рассказам Покровской. Они поссорились, и Сукиасян пообещала „испортить жизнь“ Покровской, а также сделать всё, чтобы она рассталась с Куповым. Получается, что Купов просто стал жертвой женских интриг. Прошу суд принять решение и не допустить ошибку, потому что каждое лицо может быть подвергнуто оговору. Прошу суд оправдать Купова полностью», – сказала адвокат Альбина Милина.

Она настаивала, что экс-прокурор просто стал жертвой обстоятельств и был введен в заблуждение своей возлюбленной Покровской. А под раздачу он попал якобы из-за Сукиасян, которая, по словам адвоката, пошла на сделку со следствием и давала показания «под диктовку».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В том, что случилось с Куповым, виновата я – оправдайте его»

Когда прения завершились, суд дал высказаться с последним словом подсудимым. Евгения Покровская заявила, что она полностью признает вину в организации проституции.

«Я поступала очень плохо, но прошу вас заметить, что я прекратила незаконную деятельность задолго до того, как об этом узнали правоохранительные органы. Я сама ушла от этого. Прокуратура вменяет мне вовлечение несовершеннолетней в занятия проституцией, но когда эта девочка там работала, я уже вышла из этой деятельности – все свидетели и Мясников это подтверждают. За мошенничество с Сукиасян мне стыдно вдвойне – перед вами и безвинным Куповым, который из-за меня пострадал», – сказала она.

Она заявила, что Алий Купов попал под горячую руку, пытаясь восстановить справедливость. По ее словам, его ввели в заблуждение по всем вопросам.

«У Риммы Сукиасян сотрудники полиции действительно вымогали 200 тысяч рублей, но этому не была дана какая-либо оценка. Я надеюсь, что вы сможете меня простить, себя я простить не смогу. Я два с половиной года уже не видела своих детей – воспитывала их без отцов, им нужно мое внимание и участие в жизни. Одному из них нужна операция. В СИЗО я переосмыслила свою жизнь и ценности, назначьте мне наказание, не связанное с лишением свободы. Еще я прошу полностью оправдать Купова», – дополнила Покровская.

Алий Купов не стал распыляться на длинную речь и попросил «у суда – правосудия». Тогда слово передали Артему Мясникову, который принес извинения всем тем, кому причинил страдания своими действиями.

«Мой бизнес по организации массажных салонов не предполагал противоправных действий. Цель была в том, чтобы заработать деньги на немедицинском массаже. В период следствия я много раз приходил к мысли о том, что сожалею. Сожалею, что рядом со мной не оказалось человека, который бы вовремя меня предостерег, рассказал бы о последствиях. В погоне за деньгами я пренебрег правилами жизни, я искренне раскаиваюсь», – сказал он.

Суд удалился в совещательную комнату, на следующем процессе подсудимые услышат приговор.