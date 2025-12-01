В Казани суд вынес приговор экс-прокурору Алию Купову за взятку айфоном

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-начальнику отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Алию Купову, а также Евгении Покровской и Артему Мясникову.

«Признать виновным и по совокупности наказаний назначить Купову восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 3 млн 270 тысяч рублей», – сказал судья. Кроме того, по решению суда Купова лишат чина «советник юстиции».

Покровскую приговорили к пяти годам колонии со штрафом 2,2 млн рублей, а Мясникова – к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Алия Купова, мать которого занимала пост прокурора Нижнекамска, обвиняли в получении взятки в виде айфона стоимостью 110 тысяч рублей. По данным следователей, телефон он получил за помощь от своей девушки Евгении Покровской, которая передала дорогостоящий гаджет от имени гражданки Армении Римм Сукиасян.

По версии следствия, Сукиасян была привлечена к ответственности за попытку сбыта наркотиков, сотрудники полиции изъяли у нее два телефона, но Купов добился их возврата.

Купов изъял два мобильных устройства, в которых, предположительно, находились улики, подтверждающие причастность Сукиасян к преступлению. Получив устройство, она удалила всю имеющуюся информацию и вернула телефон к заводским настройкам.

Покровскую и Мясникова обвиняли в организации занятия проституцией с вовлечением несовершеннолетних. По версии следствия, они держали несколько интим-салонов. При этом, по данным следователей, для увеличения прибыли «массажистки» салона также занимались проституцией - одна из девушек оказалась несовершеннолетней.