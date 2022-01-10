Экс-президент КХЛ Медведев раскритиковал идею остановить чемпионат из-за коронавируса

Бывший президент КХЛ Александр Медведев высказался о возможной приостановке регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса в нескольких клубах лиги.

«Категорически против остановки чемпионата КХЛ. Главное — строгое соблюдение регламента и протоколов, а также предотвращение распространения болезни», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось о массовых вспышках заболевания коронавирусом в четырех клубах КХЛ – уфимском «Салавате Юлаеве», московском ЦСКА, рижском «Динамо» и «Автомобилисте» из Екатеринбурга.

Ранее КХЛ отменила три матча из-за вспышки коронавируса в рижском «Динамо» и не исключила, что чемпионат может быть приостановлен.