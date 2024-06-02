Экс-президент Ирана Ахмадинежад прошел регистрацию для участия в выборах

Махмуд Ахмадинежад в 2009 году

Фото: kremlin.ru

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрирован кандидатом на внеочередных выборах главы государства, назначенных после гибели Сейеда Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Я пришел сегодня, чтобы еще раз поприветствовать народ Ирана. Я уверен, что все проблемы страны могут быть решены при максимальном использовании национального потенциала», — заявил политик, слова которого приводит телеканал IRIB News.

Махмуд Ахмадинежад был шестым по счету Президентом Исламской Республики Иран. Он занимал этот пост с 2005 по 2013 год. Сменивший его Хасан Роухани в 2021-м проиграл выборы Эбрахиму Раиси, погибшему в мае этого года.

В 2017 и 2021 годах Ахмадинежад также пытался принять участие в президентских выборах, но не был допущен до них (решение о допуске принимает Совет стражей Конституции Ирана).

Внеочередные выборы Президента ИРИ назначены на 28 июня. Регистрация кандидатов продлится до 3 июня, а окончательный список после проверки будет объявлен 11 июня. Второй тур при необходимости будет назначен на 5 июля.

В число вероятных претендентов на президентский пост уже вошли действующий министр культуры Мохаммад Мехди Эсмаили, бывший вице-президент Масуд Зарибафан, бывший спикер Меджлиса Али Лариджани, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Сейед Вахид Хагганиан, экс-председатель Центрального банка Абдул-Насер Хеммати. Стоит отметить, что впервые среди кандидатов есть женщина — бывшая депутат Меджлиса Зохре Элахиан.