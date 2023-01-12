Салливан объяснил, почему Путин ценит Лаврова: «Он изысканный и очень умный»

Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан призвал не недооценивать министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он высоко оценил работу российского дипломата в интервью изданию Foreign Policy.

«[Президент РФ Владимир] Путин знает, насколько он (Лавров — прим. Т-и) эффективен, и он очень хорош. Он очень, очень изыскан, чрезвычайно умен, опытен. Путин понимает это», — рассказал Салливан.

Вместе с тем экс-дипломат предположил, что глава российского МИД не участвовал в планировании специальной военной операции на Украине. «Я не думаю, что он был вовлечен», — заметил бывший посол.

Кроме того, Салливан прокомментировал работу российского внешнеполитического ведомства в целом и отметил, что россияне очень внимательно относятся к формальным процедурам. При этом он сослался на мнение американского дипломата и политолога Джорджа Кеннана (автора теории сдерживания), который говорил, что «русские — приверженцы протокола, но не хороших манер».

Джон Салливан занимал пост посла США в России с 16 января 2020 по 4 сентября 2022 года. Из-за тяжелой болезни супруги, завершившейся ее смертью, он покинул свой пост досрочно. В декабре прошлого года стало известно, что его место займет сотрудница Госдепа США Линн Трейси.