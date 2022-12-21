Новым послом США в России станет Линн Трейси

Сотрудница Госдепа США Линн Трейси утверждена в качестве нового посла Вашингтона в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

За ее кандидатуру проголосовало более 70 членов Сената Конгресса США, и хотя голосование продолжается, этого уже достаточно для ее утверждения.

Напомним, что Трейси выдвинута на должность посла Президентом США Джо Байденом. Она станет первой женщиной, занявшую должность американского посла в России.

Напомним, что ее предшественник Джон Салливан досрочно покинул свой пост из-за тяжелой болезни и смерти супруги.

Трейси поддерживает курс на ужесточение антироссийских санкций и, как заявляла раньше, считает своей приоритетной задачей освобождение граждан Соединенных Штатов, находящихся под стражей в России.