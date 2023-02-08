Экс-полковник ВС Британии согласился со словами Путина о слабости Запада

Президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, потому что посчитал Запад слабым в военном и политическом отношении. И он не ошибся в этом, признал бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон. Об этом он написал в материале для газеты i news.

«Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы», – размышляет автор.

Бреттон-Гордон отметил, что в последние несколько лет британские власти очень часто вели разговоры о сокращении численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий, но как показала ситуация на Украине, военная техника Великобритании «обладает собственными уникальными качествами». По его словам, у Соединенного Королевства блестящая оборонная промышленность, однако Правительство страны, желая «сэкономить несколько фунтов», иногда предпочитает закупать технику иностранного производства.

Напомним, в конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил о планах поставить Киеву танки Challenger 2. Позже министр обороны Бен Уоллес сообщил, что боевые машины могут прибыть на Украину до лета. Британские инструкторы уже начали обучать около 10 тыс. украинских военных и планируют до конца года подготовить еще 20 тыс. Однако Бреттон-Гордон в своей статье высказал мнение, что большая часть вооружения Великобритании, включая танки, нуждается в обновлении.

«Танк Challenger 2 нужно модернизировать или заменить на совершенно новый в приоритетном порядке», – подчеркнул он.

Ранее Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о планах дополнительно передать Киеву оружие дальнего боя.