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Экс-полицейский признался, что за деньги собирал информацию о семье Дарьи Дугиной
Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признался в передаче информации о погибшей семье убитой Дарьи Дугиной, сообщает ТАСС.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной, дело против него и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии.
Как указано в сообщении, экс-сотрудник ГИБДД систематически собирал сведения о людях. В результате данные попали в руки организаторов убийства Дугиной.
Напомним, Дарья Дугина, дочь философа и публициста Александра Дугина, погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».
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