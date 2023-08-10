Экс-полицейский признался, что за деньги собирал информацию о семье Дарьи Дугиной

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признался в передаче информации о погибшей семье убитой Дарьи Дугиной, сообщает ТАСС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной, дело против него и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии.

Как указано в сообщении, экс-сотрудник ГИБДД систематически собирал сведения о людях. В результате данные попали в руки организаторов убийства Дугиной.

Напомним, Дарья Дугина, дочь философа и публициста Александра Дугина, погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».