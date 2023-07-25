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Бастрыкин рассказал о полицейском, который собирал информацию о семье Дарьи Дугиной
СК России установил полицейского, который собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной. Об этом сообщают в прес-сслужбе ведомства.
«СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной, дело против него и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии», – указано в сообщении.
Напомним, Дарья Дугина, дочь философа и публициста Александра Дугина, погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».
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