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Происшествия 25 июля 2023 10:45

Бастрыкин рассказал о полицейском, который собирал информацию о семье Дарьи Дугиной

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СК России установил полицейского, который собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной. Об этом сообщают в прес-сслужбе ведомства.

«СК РФ установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной, дело против него и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии», – указано в сообщении.

Напомним, Дарья Дугина, дочь философа и публициста Александра Дугина, погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

#следствие
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