Экс-наставник «Ак Барса» Крикунов готов возглавить «Авангард»

Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Крикунов заявил о своей готовности возглавить омский «Авангард» после ухода Боба Хартли с поста наставника «ястребов».

«Он выиграл Кубок Гагарина, в этом году собрал команду и подготовил неплохо, очень даже нормально отработал в "Авангарде". Я знаю, почему он не остался. Хартли хочет закончить работу, хочет дома побыть, поэтому и уехал. Если бы "Авангард" обратился бы ко мне? Ко мне никто не обращался и ничего не предлагал, но, если обратятся, можно поработать, я не заканчивал карьеру. Пока что, у меня нет предложений и я свободен», — цитирует Крикунова Metaratings.

Боб Хартли в прошлом сезоне привел «Авангард» к первому Кубку Гагарина в истории омской команды. В нынешнем плей-офф канадец смог пройти «Ак Барс» в первом раунде плей-офф (4-2), но уступил вместе со своим клубом магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах в финальной серии Восточной конференции КХЛ (3-4).

Сегодня стало известно, что Олег Знарок может возглавить омский «Авангард». Ранее СМИ называли этого специалиста одним из основных претендентов на пост главного тренера казанского «Ак Барса».