Боб Хартли объявил о перерыве в карьере и покинул «Авангард»

Канадский специалист Боб Хартли не будет продлевать контракт с «Авангардом». Об этом тренер заявил журналистам на онлайн пресс-конференции омского клуба. Также он сообщил, что сделает паузу в своей карьере.

«Когда второй раз я подписывал контракт с «Авангардом», у меня были мысли, что это мой последний контракт. Помимо хоккея, у меня есть семья.

Говорят, что я не хочу ехать в Омск, но это не так. Потому что когда я принял предложение «Авангарда», я рассчитывал ехать в Омск. И если есть то, о чем я жалею за эти 4 года, так это то, что мы так и не сыграли в Омске.

Для меня пришло время побыть с семьей. У меня две прекрасные внучки: одной исполнится четыре года, другой — два. Я ни разу не распаковывал с ними подарки, не был на дне рождения — это то, чего мне не хватало. Сейчас я хочу взять небольшой перерыв», — сказал Хартли.

Боб Хартли в прошлом сезоне привел «Авангард» к первому Кубку Гагарина в истории омской команды. В нынешнем плей-офф канадец смог пройти «Ак Барс» в первом раунде плей-офф (4-2), но уступил вместе со своим клубом магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах финальной серии Восточной конференции КХЛ (3-4).

Сегодня стало известно, что Олег Знарок может возглавить омский «Авангард». Ранее СМИ называли этого специалиста одним из основных претендентов на пост главного тренера казанского «Ак Барса».