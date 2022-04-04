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Спорт
4 апреля 2022  11:54
Артур Халилуллов

Источник: кандидат в наставники «Ак Барса» Олег Знарок может возглавить «Авангард»

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Олег Знарок может возглавить омский «Авангард». Такую информацию в своем телеграмм-канале распространил журналист Алексей Шевченко.

По данным источника, на пост главного тренера «ястребов» также претендуют Сергей Зубов и Вячеслав Буцаев.

Ранее СМИ называли Олега Знарка одним из основных претендентов на пост главного тренера казанского «Ак Барса».

Отметим, что контракт канадского специалиста Боба Хартли истекает 30 апреля. Руководство «Авангарда» официально не объявляло о завершении сотрудничества.

Боб Хартли в прошлом сезоне привел «Авангард» к первому Кубку Гагарина в истории омской команды. В нынешнем плей-офф канадец смог пройти «Ак Барс» в первом раунде плей-офф (4-2), но уступил вместе со своим клубом магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах в финальной серии Восточной конференции КХЛ (3-4).

#олег знарок #Ак барс #ХК Авангард #кхл
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