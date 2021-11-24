Глава Управления образования Нижнекамского района покинул пост спустя 10 месяцев работы

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района — начальник Управления образования Рамиль Гиниятуллин покинул свой пост. Эту информацию подтвердили ИА «Татар-информ» в мэрии Нижнекамска.

По словам источника, сделал он это «по собственному желанию» и по «личным причинам». На должность руководителя Рамиль Гиниятуллин был назначен в январе 2021 года.

Рамиль Гиниятуллин родился в Альметьевске. В 2015 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «политология», в 2020 — «регионоведение».

Свою карьеру он начал в 2015 году с учителя экономики в специализированном олимпиадно-научном центре «СОлНЦЕ», где проработал в течение трех лет.

До своего назначения начальником Управления образования в Нижнекамском районе трудился начальником отдела научного использования архивных документов и международных связей Государственного комитета РТ по архивному делу.

Исполнять обязанности руководителя Управления образования будет Айзиряк Рамазанова, занимающая должность замруководителя с 2011 года.