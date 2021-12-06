Айдар Гарифуллин назначен начальником Управления образования в Нижнекамске

Начальником Управления образования Нижнекамского района назначен Айдар Гарифуллин. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Гарифуллин — педагог по образованию, имеет два высших образования, ранее был директором гимназии №2 имени Мулланура Вахитова в Набережных Челнах, которая считается в Татарстане одной из самых лучших. «Хотелось бы поблагодарить Наиля Гамбаровича (мэра Набреженых Челнов Наиля Магдеева — прим. Т-и) за поддержку, которую он нам оказал и командировал Айдара Хакимзяновича», — отметил руководитель района.

Муллин выразил надежду, что новый руководитель со всеми задачами, которые стоят перед Нижнекамском, справится.

«А это организация единого образовательного процесса — начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием. Нам очень важно выстроить цепочку получения знаний. Потому что нужны специалисты для отрасли, промышленности, города», — отметил Муллин.

Руководитель также отметил, что местным властям важно понять, какие сегодня веяния в образовании и какие новые профессии будут востребованы в ближайшие 10-15 лет. Он также отметил, что крайне важно выстроить воспитательную работу и национальное образование, направленное на сохранение языков.

«Отрасль непростая. Очень много вопросов по недоремонту. Чтобы привести в порядок все дошкольные учреждения нам нужно порядка 3 млрд рублей и порядка 6 млрд рублей надо для ремонта образовательных учреждений. Большая стратегия есть по развитию НХТИ почти на 3 млрд рублей. Нужно и в этом направлении очень серьезно двигаться», — добавил Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Нижнекамске проводили двух начальников исполкома.