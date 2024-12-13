Экс-начальник отдела ГУ МЧС России по РТ в прениях: «Следствие доказало, что я невиновен»

Кировский суд Казани вышел на финишную прямую в деле бывшего начальника отдела управления надзорной деятельности МЧС России по Татарстану Линара Сунгатуллина, которого обвиняют в более чем 58 эпизодах взяток. Сегодня он высказал суду все, что думает об этом деле. О том, на основании чего он считает себя невиновным, в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Брал взятки за выдачу лицензий на установку пожарных сигнализаций»

Сегодня Кировский районный суд Казани выслушал в прениях бывшего начальника отдела надзорных мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Татарстану Линара Сунгатуллина. Его обвиняют в двух эпизодах мелкого взяточничества и 56 эпизодах получения взяток.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по версии следствия, в поле зрения оперативников Сунгатуллин попал в июле 2022 года. Поводом для его задержания стали 200 тысяч рублей, которые он получил от челнинского бизнесмена за выдачу лицензии на установку, ремонт и техобслуживание пожарных сигнализаций. Именно через этого предпринимателя оперативникам удалось выйти на Сунгатуллина.

По версии следствия, сумма взяток варьировалась от 10 до 200 тысяч рублей. Общий ущерб составляет порядка 5 миллионов рублей. На стадии прений государственный обвинитель запрашивал для Сунгатуллина 11 лет лишения свободы и штраф в двадцатикратном размере от суммы ущерба, который составит больше 100 миллионов рублей. Несколько раз Сунгатуллин в качестве взяток получал технику. К примеру, в деле есть история о том, как для выдачи лицензии ему передали кондиционер.

«Действовал подсудимый с прямым умыслом, из корыстных побуждений. Прекрасно понимая, что он является должностным лицом и что подрывает авторитет ведомства», – отмечал на старте дела государственный обвинитель.

Линар Сунгатуллин очень основательно подготовился к прениям, он принес на заседание едва ли не книгу. В ней он расписал все, с чем не согласен по каждому эпизоду, называя имена свидетелей, ссылаясь на их показания и недостаточность доказательств.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Следствие проделало громадную работу по доказательству моей невиновности»

Выступление Сунгатуллина заняло около полутора часов. Основной его довод в том, что дело сфабриковали, так как он стал кому-то «неугодным». Он опирался на то, что в его обязанности не входило проведение соблюдения лицензионных требований, это, к слову, подтвердили и многочисленные свидетели, среди которых есть много действующих работников ГУ МЧС России по РТ.

«Доказательства стороны обвинения держатся на показаниях двоих свидетелей, но хочу заметить, что большинство других свидетелей упоминает, что у меня не было полномочий как-то влиять на экспертизы. Свидетели обвинения оклеветали меня из личной неприязни. Исходя из показаний свидетеля, он хотел дать мне две взятки, но не успел, так как сам был задержан сотрудниками ФСБ. Сотрудники могли устроить передачу взятки и задержать меня, но этого не произошло, так как меня попросту оговаривают», – сказал он.

По его словам, никто из более чем 30 свидетелей не давал показаний о том, что вообще знает Линара Сунгатуллина.

«Никто не подтвердил, что передавал денежные средства как взятку, что я как-то пытался оказать помощь той или иной организации. К тому же показания оклеветавшего меня человека и 31 свидетеля в корне противоречат друг другу. Оклеветавший меня говорил, что те люди, якобы передававшие мне деньги, знали, что дают взятку и кому ее дают. Но позже, во время следствия, свидетели не подтвердили эти слова. Свидетель обвинения не один раз менял показания, очевидно, что органы следствия просто выторговывали его показания в обмен на его свободу», – сказал Линар Сунгатуллин.

«Следствие проделало громадную работу по доказательству моей невиновности», – неожиданно для всех заявил Линар Сунгатуллин. Он отметил, что стороне защиты даже не пришлось ходатайствовать об изучении дополнительных документов или приглашать дополнительных свидетелей.

«У главного свидетеля обвинения есть все мотивы, чтобы оговорить меня. У него ко мне личные неприязненные отношения в связи с тем, что мной была оказана услуга в его допуске к квалификационным испытаниям, и вторая причина заключается в том, что против него возбудили уголовное дело. Он дал и даст любые показания, чтобы избежать ответственности», – сказал подсудимый.

Отдельно стоит отметить, что, по всей видимости, мужчину задели упоминания в СМИ и вообще эпизод в материалах дела, где говорится, что он брал взятку техникой, в том числе кондиционером. Он рассказал, что купил его на свои деньги, и это подтверждают показания свидетелей.

«В деле есть упоминание, что около трех месяцев меня прослушивали сотрудники ФСБ, чтобы поймать на взятке. Но материалы разговоров даже не приобщены, почему? Потому что в моих разговорах никогда не было того, что там хотели найти. Если я и связывался с людьми, то только по рабочим вопросам», – дополнил подсудимый.

Отдельно он отметил, что, несмотря на все эпизоды взяток, которые ему вменяют, в деле нет ни номеров купюр, ни информации о переводах. При том, что деньги оставляли якобы в его кабинете в его отсутствие.

«Я прошу признать меня невиновным по всем эпизодам и вынести оправдательный приговор. Я не брал денег, прошу признать доказательства недействительными», – подытожил он.