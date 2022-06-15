Суд продлил арест начальнику отдела ГУ МЧС России по РТ по делу о взятках

Как стало известно «Татар-информу», Кировский районный суд продлил арест начальнику управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Линару Сунгатуллину.

Он обвиняется в получении взяток за выдачу лицензий МЧС России, которые дают право на монтаж, техобслуживание и ремонт средств пожарной безопасности в зданиях. Его арестовали в июле прошлого года, было возбуждено уголовное дело. Оперативная разработка велась сотрудниками УФСБ совместно с ГУСБ МЧС России.

В уголовном деле фигурируют более 50 эпизодов взятки. Сунгатуллин пробудет в СИЗО до 1 декабря.