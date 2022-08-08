Брал взятки наличкой и техникой: на чем погорел начальник отдела ГУ МЧС России по РТ

Обвинительное заключение начали зачитывать по делу начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Линару Сунгатуллину. Его обвиняют в получении взяток. Дело насчитывает более 50 эпизодов – не исключено, что на оглашение обвинения может уйти несколько дней.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В поле зрения оперативников Сунгатуллин попался в июле прошлого года. Поводом для его задержания стали 200 тысяч рублей, которые он получил от челнинского бизнесмена за выдачу лицензии на установку, ремонт и техобслуживание пожарных сигнализаций. Именно через этого предпринимателя оперативникам удалось выйти на Сунгатуллина.

Сумма взяток варьировалась от 10 до 200 тысяч рублей. Несколько раз Сунгатуллин в качестве взятки получал технику, к примеру, в деле есть эпизод, когда для выдачи лицензии ему передали кондиционер.

«Действовал подсудимый с прямым умыслом, из корыстных побуждений. Прекрасно понимая, что он является должностным лицом и что подрывает авторитет ведомства», – отметил государственный обвинитель.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сразу после задержания Сунгатуллина отправили в СИЗО. Следствие велось больше года, в июне дело было передано в Кировский райсуд.

Сегодня в зал суда подсудимого завели под конвоем. Прятать свое лицо от журналистов мужчина не стал. Поддержать Сунгатуллина пришла его супруга.

Как и на предварительном следствии, Сунгатуллин свою вину не признает, настаивает на то, что прямых доказательств его причастности ко взяткам нет.