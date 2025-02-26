Экс-менеджеру «ТФБ» отказали в пересмотре решения о взыскании 129 млрд

Арбитражный суд отказал бывшему топ-менеджеру «Татфондбанка» Марату Загидуллину в пересмотре решения о привлечении к субсидиарной ответственности на 129 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Помимо Загидуллина, к ответственности привлечены еще семь человек, среди которых экс-бенефициар банка Роберт Мусин. Потенциальный размер ответственности превышает 129 млрд рублей.

Кроме того, члена правления банка Розу Якушкину обязали выплатить 9,7 млрд рублей. Причина — сомнительные кредиты и вывод активов.



Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов ПАО «Татфондбанк» неадекватно оценивало принятые риски».