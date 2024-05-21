Суд оставил в силе решение о субсидиарной ответственности экс-менеджера «Татфондбанка»

Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа отказал бывшему топ-менеджеру «Татфондбанка» Рустаму Хакимову в пересмотре решения о привлечении к субсидиарной ответственности. Информация об этом появилась на сайте «Агентства по страхованию вкладов».

Ранее к субсидиарной ответственности, помимо Хакимова, также были привлечены семь контролировавших банк лиц, в том числе бывший бенефициар банка Роберт Мусин и экс-член правления банка Роза Якушкина. Потенциальный размер ответственности — более 129 млрд рублей.

Отмечается, что основанием для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности послужили действия по выдаче технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.

Банк России отозвал у «Татфондбанка» лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что банк «неадекватно оценивал принятые риски при неудовлетворительном качестве активов, что привело к полной утрате собственного капитала».