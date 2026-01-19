Экс-клиентки психолога Сультеева: «Он даже не врач, всего лишь курсы окончил»

Советский суд Казани сегодня начал разбираться в скандальной истории психолога Марселя Сультеева, которого клиентки обвинили в изнасилованиях. За закрытыми от СМИ дверями суд закончил оглашать ему обвинение. «Татар-информу» удалось пообщаться с женой Сультеева и потерпевшими.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Сам психолог уверен – дело против него сфабриковано»

В Советском суде Казани сегодня стартовал процесс по скандальному делу психолога Марселя Сультеева, которого обвиняют в изнасиловании пациенток, а также в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год он насиловал женщин, которые обращались к нему за психологической помощью.

Сами потерпевшие ранее рассказывали и следствию, и журналистам о том, что Марсель Сультеев применял, мягко говоря, необычные методы работы. Он якобы заставлял клиенток представлять, например, интимную близость с их родителями, демонстрировал им свои половые органы.

Сам Сультеев, равно как и его жена, считает, что дело сфабриковано. По их версии, все рассказанное потерпевшими – выдумки. Недовольные клиентки якобы собрались в группу, после чего начали травлю, распространяя в интернете информацию о том, что Сультеев – насильник и шарлатан без медицинского образования.

На данный момент Марсель Сультеев находится под стражей. В зал суда его доставил конвой. Само дело продолжает рассматриваться в закрытом формате из-за статей, касающихся половой неприкосновенности, – журналистов на слушание не пустили. В зал попали только потерпевший и адвокат.

В зал не стала заходить и жена Сультеева, которая тоже пришла сегодня в суд, но ушла до заседания. «Татар-информу» удалось с ней пообщаться.

«У них есть претензии к моему мужу, а мы им что сделали – я и мой сын?»

«Я считаю, что это дело сфабриковано. Я очень близкий для него человек. Я была его помощником, правой рукой. Если бы эта история была правдой, то я бы узнала первой или хотя бы заподозрила его, что ударило бы по нашим отношениям», – рассказала жена Сультеева, Полина.

По словам супруги Марселя Сультеева, в деле якобы нет четких доказательств вины мужа. Она рассказала, что супруг консультировал и проводил сеансы в квартире по соседству с их семейным жильем. Она утверждает, что слышала всё, что происходит в соседней квартире, и уверена – если бы факты домогательств были, она не могла бы о них не узнать.

«Все потерпевшие приходили по много раз. Некоторые даже были знакомы с семьей, с нашим сыном. Приносили торты. Они оставляли положительные отзывы, участвовали в тренингах и вебинарах. Незадолго до того, как написать заявление, одна из клиенток сильно обиделась, а уже потом мы узнали, что написано заявление. Мы были в шоке, это все были благодарные клиенты», – рассказала Полина Сультеева.

После того, как были написаны заявления, по словам Полины Сультеевой, началась интернет-травля ее мужа и даже преследование со стороны некоторых потерпевших. Марселя публично объявили в изнасиловании пациенток. Заявители также слили базу данных всех клиентов психолога и начали писать им о том, что он не врач, а шарлатан и насильник.

«Странно еще то, что из 12 тысяч его клиентов в полицию обратились только пятеро», – рассказала Полина Сультеева.

Жена подсудимого в красках описывает развернувшуюся против семьи Сультеевых кампанию. Она также рассказала о том, что травля затронула сына Сультеевых. Он стал плохо спать, а сейчас проходит курс реабилитации с психологом.

«Еще писали заявления со всяческими клеветническими заявлениями в опеку, в школу. У них есть претензии к моему мужу, а мы-то им что сделали – я и мой сын? Откуда такая агрессия?» – задается вопросом Полина Сультеева.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Врач, кандидат наук и нобелевский лауреат»

Потерпевшие действительно настроены решительно. Как сегодня они признались сами, скорее всего, будут так же заявлять и гражданские иски – требовать от Марселя Сультеева выплат за моральный ущерб. Они считают, что психолог вел агрессивный маркетинг – везде и всюду себя пиарил.

«Он прикрывался тем, что он врач, однако он не врач. У него есть просто диплом о курсах повышения квалификации. На данный момент вуз, где он получил диплом, лишен лицензии на обучение. Это негосударственный коммерческий вуз», – рассказала представитель потерпевших.

Потерпевшие делают акцент на том, что он выдавал себя за кандидата наук, таковым, по их словам, не являясь. Называл себя в соцсетях нобелевским лауреатом.

«Он зашел на сайт Нобелевской премии, отправил им что-то, а после получил формальный ответ с благодарностью за отправленную работу. Этот формальный ответ он выставил в соцсетях в качестве доказательства, что является нобелевским лауреатом. Письмо было на английском, а у Сультеева был кредит доверия, так что никто не переводил и не проверял этот факт», – рассказала одна из потерпевших.

Помимо эпизодов о изнасилованиях и домогательствах, Марселя Сультеева также обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Недовольные клиентки просили вернуть их деньги за купленные курсы. Ущерб оценивается примерно в 800 тысяч рублей.

«В среднем за свои курсы он просил около 200 тысяч. Многим позже он делал скидки, чтобы убедить прийти на курс. При этом команда Сультеева до сих пор продолжает работать – соцсети живы», – рассказала одна из потерпевших.

Потерпевшие также рассказали, что Марсель Сультеев и его жена, представлявшаяся нутрициологом, прописывали им разные БАДы.

«Поеду в Москву к Бастрыкину»

Как сообщал «Татар-информ», Марсель Сультеев сам пытался инициировать возбуждение уголовного дела против недовольных клиенток. Он обвинял группу лиц в совершении действий сексуального характера в отношении его малолетнего сына.

Дело возбудили, однако вскоре прекратили из-за отсутствия состава преступления. Рассматривали это дело следователи Лаишевского района. По версии жены Сультеева, произошло это потому, что следствие якобы идет на поводу у потерпевших.

«Наше заявление было написано в августе 2024 года, в первую очередь из-за преследования нас одной из потерпевших. Подвижек не было, травля продолжалась», – рассказала Полина Сультеева.

Полина Сультеева рассказала «Татар-информу», что планирует ехать в Москву – просить помощи председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.