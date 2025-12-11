Психолог Сультеев на обвинение в изнасиловании: «Не гипнотизировал, ничем не опаивал»

Психолог Марсель Сультеев оказался в центре скандала – бывшие клиентки обвинили его в изнасилованиях, сексуальном насилии и нестандартных методах работы. Они написали на него заявления в полицию, после чего психолога задержали. Теперь он – фигурант уголовного дела. Сегодня в суде он рассказал свою версию событий.





Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Предлагал клиенткам выпить воду, после которой они теряли самообладание»

Сегодня в Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу известного в городе психолога Марселя Сультеева. Его обвиняют в совершении изнасилований – в деле четыре таких эпизода, в пяти эпизодах насильственных действий сексуального характера и мошенничестве. По версии следствия, преступления были совершены им с 2020 по 2024 год. Все происходило во время сеансов психотерапии, которые он проводил.

Скандал вокруг психолога разгорелся в прошлом году, после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором его бывшие клиентки обвиняли его в домогательствах и изнасилованиях. Женщины сообщали, что он заставлял их представлять интимную близость со своими родителями, демонстрировал им свои половые органы, предлагал выпить воду, после которой они теряли самообладание, после чего насиловал. Ко всему прочему, одна из клиенток обвинила психолога в мошенничестве – якобы тот взял с нее крупную сумму денег, но обещанного эффекта от сеансов она так и не дождалась.

Если верить информации из Интернета, Сультеев продавал свои курсы по обучению и даже получил патент на свою методику. Он является автором книг по работе с подсознанием, которые, к слову, до сих пор свободно продаются на различных интернет-ресурсах.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Правда о том, что они сотворили с моим сыном, все равно выйдет наружу»

На сегодняшнем судебном процессе было запланировано решение вопроса о продлении Сультееву меры пресечения. Ранее суд отправил его в СИЗО. Так как Сультеева обвиняют в изнасилованиях, судебное следствие было решено проводить в закрытом режиме, поэтому прессе не разрешили присутствовать на заседании. Однако до того, как судья зашел в зал, журналистам позволили задать подсудимому свои вопросы.

Находясь в судебном «аквариуме», психолог рассказал, что ни в чем не виноват, а под стражей оказался из-за клеветы и сговора.

«Я думаю, что правда восторжествует, потому что есть доказательства, что эта группа лиц преследовала нашу семью на протяжении полутора лет. Правда о том, что они сотворили с моим сыном, все равно выйдет наружу», – заявил он.

Сультеев уточнил, что бывших клиенток против него настроила его бывший продюсер.

«Она украла у меня 2,6 млн рублей и объединила против меня определенную семью – именно они совершили против моего малолетнего сына действия, которые попадают под статью “Насильственные действия сексуального характера”. У нас есть доказательства. Это произошло в глэмпинге в Лаишевском районе», – рассказал психолог.

Подсудимый уверяет – в Следственном комитете Лаишевского района идет следствие по делу о домогательствах к его сыну.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Меня обвиняют в мошенничестве потому, что я не показал ей крылья»

Сультеев уверяет, что его бывший продюсер устроила козни против него, чтобы скрыть кражу крупной суммы денег.

«Вчера уже был судебный процесс с ней. Доказательств у меня вагон и маленькая тележка, а у них только все на словах. Более того, одна из моих клиенток оказалась жрицей любви, хотя мне она говорила, что является риелтором в Дубае. Об этом я узнал только на очной ставке. На очных ставках они признавались, что все их действия, в том числе создание чатов, были провокацией», – добавил подсудимый.

Потерпевшие стремились «сломать» медийность психолога, уничтожили его социальные сети и лишили Сультеева работы, отметил он.

«Сначала все угрозы были в адрес моей жены. Сначала все заявления в полицию писались не о насилии, а о мошенничестве – утверждали, что я шарлатан. Потом стали обвинять меня в насилии. Они создали видео, отправили его в один из телеграм-каналов – у меня рейтинги выше, чем у Трампа. Мне потом звонили с телевидения, приглашали, я был согласен, но потом они отказались. Почему?» – добавил подсудимый.

Марсель Сультеев отрицал информацию из социальных сетей о том, что якобы обещал клиентам вылечить различные заболевания, в том числе и СПИД.

«Они просто создавали общественный шум. Они говорили, что я – гипнотизер, воду им давал, душил, крылья должен был показать одной из клиенток. Меня обвиняют в мошенничестве потому, что я не показал ей крылья. Даже сам следователь сказал ей на очной ставке: “У вас все в порядке с головой?”», – объяснил психолог.

Подсудимый добавил, что использовал только стандартные методы психотерапии и не давал обещаний вылечить людей от физиологических недугов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Он помог 13 тысячам человек преодолеть кризисы, восстановить семью и вернуть внутреннюю устойчивость»

Адвокат психолога Руслан Иванов отметил, что все обвинения в адрес его подзащитного, которые распространили в интернете, не имеют отношения к действительности и не основаны на каких-либо доказательствах.

«Марсель – отец, муж и общественный человек. Он всегда работал открыто, помогал сотням людей, и сейчас он ждет лишь одного – справедливого разбирательства. Мы выражаем готовность к диалогу, к ответам на корректные вопросы и к сотрудничеству в рамках закона. Марсель Сультеев – человек с безупречной репутацией, порядочный, честный и открытый в своей работе», – заявил адвокат в общении с «Татар-информом».

Иванов утверждает, что на протяжении многих лет психолог помогал людям.

«Он помог более 13 тысячам человек преодолеть кризисы, восстановить семью и вернуть внутреннюю устойчивость. Все они являются благодарными клиентами. У него нет ни одного случая нарушения закона или конфликтов. Все, кто его знает лично, подтверждают его спокойный характер, уважение к людям и ответственность перед семьей. Он всегда говорил и действовал открыто – и именно поэтому мы уверены, что справедливое и внимательное рассмотрение дела полностью подтвердит его невиновность», – добавил он.

Защитник обратил внимание, что с августа 2024 года психолог подвергался давлению со стороны нескольких человек.

«Это давление носило не единичный, а затяжной характер: появлялись анонимные сообщения, провокационные публикации, попытки сформировать в обществе негативный образ человека, который никогда ни в чем подобном замечен не был. Несмотря на это, Марсель сохранял спокойствие, уважал закон и всегда действовал открыто. Но информационная кампания против него приобрела такой масштаб, что стала влиять на восприятие происходящего, подменяя факты домыслами. Мы считаем необходимым заявить: то, что происходило в последние полтора года, – это не общественное мнение, а целенаправленное давление на человека и его семью. И теперь только суд способен вернуть объективность и поставить точку», – рассказал Руслан Иванов.

Является ли версия Марселя Сультеева правдой, предстоит установить суду. На сегодняшнем процессе ему продлили содержание под стражей до 17 мая. На последующих заседания состоится допрос потерпевших и свидетелей, суд рассмотрит доказательства обеих сторон.