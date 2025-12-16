Психологу Марселю Сультееву не удалось доказать СК факт домогательств до его сына

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Уголовное дело, возбужденное по заявлению скандально известного психолога Марселя Сультеева, прекратили за отсутствием состава преступления. Об этом «Татар-информу» стало известно из собственных источников.

Сультеев обвинял группу лиц в совершении действий сексуального характера в отношении его малолетнего сына.

Материалы рассматривали следователи Лаишевского района, однако доказательств, подтверждающих заявление, найдено не было, и дело закрыли.

О том, что его ребенок якобы стал жертвой преступления, Сультеев заявил журналистам в суде. Напомним, сам он является фигурантом уголовного дела об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и мошенничестве.

По версии следствия, преступления были совершены им с 2020 по 2024 год во время сеансов психотерапии, которые он проводил.

Подсудимый вину не признает и утверждает, что бывших клиенток против него настроила его экс-продюсер.

«Она украла у меня 2,6 млн рублей и объединила против меня определенную семью. Именно они совершили в отношении моего малолетнего сына действия, подпадающие под статью “Насильственные действия сексуального характера”. У нас есть доказательства. Это произошло в глэмпинге в Лаишевском районе», – заявил психолог в суде.