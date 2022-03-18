Экс-капитан «Рубина» Уремович может перейти в греческий АЕК и стать одноклубником Йевтича

Бывший капитан «Рубина» Филип Уремович, приостановивший контракт с казанским клубом до лета 2022 года, может перейти в греческий АЕК. Об этом сообщает источник из Греции.

По информации портала, после подписания Гжегожа Крыховяка клуб из Греции повернулся в сторону российского рынка и готов подписать контракт с Уремовичем.

Стоит отметить, что в составе греческого АЕКа выступает еще один экс-футболист казанского клуба Дарко Йевтич.

Напомним, помимо Уремовича контракты с «Рубином» приостановили также Андерс Дрейер, перешедший в датский «Митьюлланд» и Сеад Хакшабанович, пополнивший состав шведского «Юргордена».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» публиковала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если команду покинут все иностранцы клуба.