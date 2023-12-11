Экс-капитан буксира, севшего на мель в РТ, предстанет перед судом за попытку дать взятку

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В Казани перед судом предстанет бывший капитан буксира, пытавшийся дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.

Напомним, 13 ноября на 1305-м километре реки Волги рядом с Казанью теплоход-буксир «Тибет» с двумя порожними баржами сел на мель. Как выяснилось, 41-летний капитан судна был пьян и попытался дать взятку в размере 20 тысяч рублей сотруднику транспортной полиции за непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.

Полицейский от получения взятки отказался и сообщил руководству.

Скоро уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде Казани.