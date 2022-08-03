Экс-канцлер Германии Шредер не намерен прекращать контакты с Путиным

Бывший председатель Правительства ФРГ Герхард Шредер в ответ на критику заявил, что не собирается разрывать отношения с Россией и дружбу с ее Президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно ли личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-то пользу? Я принял определенные решения, и я их поддерживаю. И дал понять: возможно, я снова смогу быть полезным. Так почему я должен за это извиняться?» — сказал политик в интервью телеканалу RTL/ntv.

Он также отметил, что конфликт на Украине можно разрешить переговорами, и российская сторона к этому готова. Однако европейские страны, включая ФРГ и Францию, не прилагают усилий для налаживания контакта.

«В конце концов, уже был переговорный подход в кризисе между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте», — напомнил экс-канцлер.

На прошлой неделе Шредер посетил Россию. Его супруга Со Ен Ким-Шредер рассказала, что бывший председатель немецкого Правительства посетил Москву, чтобы провести переговоры по энергетической политике. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал сообщать, контактировал ли Шредер с Путиным.

Ранее Шредер призвал к скорейшему запуску российского газопровода «Северный поток — 2», назвав это самым легким способом для решения проблемы энергетического кризиса.