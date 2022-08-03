Шредер призвал к скорейшему запуску «Северного потока — 2»

Скорейшее открытие газопровода «Северный поток — 2» стало бы самым простым способом справиться с энергокризисом в Европе и снизить финансовую нагрузку на ее население. Об этом со ссылкой на интервью экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера сообщает РИА Новости.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод „Северный поток — 2“. Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», — заявил он в беседе с журналом Stern.

Шредер осудил отказ немецких властей от проекта и перечислил последствия такого шага. Самым главным из них, по его мнению, станет снижение уровня жизни населения.

«Многим людям, которым уже приходится считать каждый цент, будет еще тяжелее. И тогда в Германии спросят: почему мы вообще обходимся без газа из газопровода „Северный поток — 2“? Почему?» — заметил бывший канцлер.

Он напомнил, что Германия, особенно ее промышленность, зависимы от российского топлива, поэтому создавшийся газовый дефицит может привести страну к беспрецедентной ситуации, когда часть предприятий сможет получить газ, а для другой его попросту не останется.

«Если BASF (крупнейший химический концерн в ФРГ — прим. Т-и) перестанет получать газ, у BASF возникнет большая проблема, а у нас, немцев, — огромная», — привел пример Шредер.

Напомним, что на прошлой неделе экс-канцлер ФРГ побывал в России. Его супруга сообщила, что Шредер посетил Москву для переговоров по энергетической политике.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва не делает из газа и нефти оружия для политической борьбы. Все ограничения поставок газа, напомнил он, связаны с антироссийскими санкциями, которые препятствуют ремонту и возврату турбин.