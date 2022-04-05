Экс-игрок «Рубина» Хакшабанович забил в первой игре за новый клуб: ему хватило 10 минут

Бывший футболист «Рубина» Сеад Хакшабанович отличился голом в первой же игре за шведский «Юргорден».

Полузащитник сборной Черногории забил гол на 10 минуте матча в рамках первого тура Шведской Суперлиги против «Дегерфорса» и помог своей команде победить со счетом 3:1. Хакшабанович отыграл 70 минут, после чего был заменен.

Стоит отметить, что в 23 играх в составе казанского «Рубина» Хакшабанович также забил всего один гол.

Напомним, ранее стало известно, что экс-полузащитник казанского клуба Хван Ин Бом стал игроком корейского «Сеула». В свою очередь, датский полузащитник Оливер Абильдгор вернулся в расположение «Рубина».