Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом стал игроком корейского «Сеула»

Бывший футболист «Рубина» Хван Ин Бом перешел в «Сеул». Об этом сообщает пресс-служба корейского клуба.

Соглашение полузащитника с «Сеулом» будет действовать до 30 июня 2022 года, пока действует приостановление контракта с «Рубином».

Стоит отметить, что 25-летний футболист провел за «Рубин» 18 матчей и отметился в них 2 голами и 3 голевыми передачами.

Ранее Хван Ин Бом высказался о приостановке контракта с казанским клубом.

Помимо полузащитника сборной Южной Кореи, официально контракты с «Рубином» приостановили еще пять легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич и Хвича Кварацхелия. При этом датчанин Оливер Абильдгор и тунисец Монтассар Тальби вернулись в Казань и прибыли в расположение «Рубина».