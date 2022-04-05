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Спорт
5 апреля 2022  09:41
Дамир Садриев

Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом стал игроком корейского «Сеула»

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Бывший футболист «Рубина» Хван Ин Бом перешел в «Сеул». Об этом сообщает пресс-служба корейского клуба. 

Соглашение полузащитника с «Сеулом» будет действовать до 30 июня 2022 года, пока действует приостановление контракта с «Рубином». 

Стоит отметить, что 25-летний футболист провел за «Рубин» 18 матчей и отметился в них 2 голами и 3 голевыми передачами.

Ранее Хван Ин Бом высказался о приостановке контракта с казанским клубом. 

Помимо полузащитника сборной Южной Кореи, официально контракты с «Рубином» приостановили еще пять легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич и Хвича Кварацхелия. При этом датчанин Оливер Абильдгор и тунисец Монтассар Тальби вернулись в Казань и прибыли в расположение «Рубина».

#фк рубин #РПЛ #футбол #Хван ин бом
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