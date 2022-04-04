Датчанин Оливер Абильдгор вернулся в «Рубин»

Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор вернулся в расположение казанской команды. Пресс-служба клуба опубликовала фотографии футболиста с тренировки в своем телеграм-канале.

Напомним, что Абильдгор восстанавливался от травмы в Дании.

Ранее к «Рубину» присоединился другой легионер клуба – защитник Монтассар Тальби из Туниса.

При этом, сегодня стало известно, что южнокорейский футболист Хван Ин Бом приостановил свой контракт с «Рубином».

Казанская команда после поражения в матче с подмосковными «Химками» занимает в таблице РПЛ 11-е место. 9 апреля «Рубин» сыграет в Казани против «Краснодара» в рамках очередного тура чемпионата России по футболу.