Экс-игрок «Рубина» решил покинуть футбольный клуб «Красава»

Воспитанник казанского футбола, экс-защитник «Рубина» и «Нефтехимика» Раиль Абдуллин принял решение покинуть клуб «Красава», который в следующем сезоне должен дебютировать в первенстве ПФЛ.



Напомним, что в конце мая руководство этой команды заявило о том, что по итогам просмотрового сбора Абдуллин должен был подписать с «Красавой» контракт. Позднее стало известно о том, что клуб покинул главный тренер, экс-голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков.

Ранее Раиль Абдуллин выступал за команду «Смена» (Казань), которая играет в чемпионате Татарстана по футболу, а в начале этого года выиграла Кубок федерации футбола Татарстана среди команд ПФЛ. До этого игрок выступал за «Рубин» при Курбане Бердыеве, дебютировав в стартовом составе гостевого матча против «Зенита» (казанцы выиграли 1:2) 9 декабря 2018 года. Правда тот матч остался единственным в составе казанского клуба в РПЛ. Также на счету футболиста одна игра на Кубок России против «Локомотива». После «Рубина» Абдуллин выступал за «Нефтехимик» (провел всего 5 матчей в сезоне-2019/2020).