Экс-футболист «Рубина» Раиль Абдуллин подпишет контракт с ФК «Красава»

Воспитанник казанского футбола, бывший футболист «Рубина» Раиль Абдуллин в ближайшее время подпишет контракт с ФК «Красава», который в следующем сезоне должен дебютировать в первенстве ПФЛ.

Президентом данного клуба является экс-футболист, а ныне известный блогер Евгений Савин, а главный тренер «Красавы» – экс-голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков.

Раиль Абдуллин до этого выступал за команду «Смена», которая играет в чемпионате Татарстана по футболу. Вместе с ним на тренировочном сборе «Красавы» на просмотре находились еще три игрока из чемпионата Татарстана – это голкипер «Нэфиса» Антон Чернов, полузащитник «Грозы» Артем Сабиров и нападающий «Смены» Роман Пирмамедов.

Однако по итогам сборов в составе «Красавы» лишь Абдуллин, по мнению руководства и тренерского штаба команды, заслужил право подписать контракт. Сабиров и Пирмамедов покидают «Красаву», а голкиперу Чернову предоставят шанс проявить себя на втором сборе новой команды.

Напомним, что Раиль Абдуллин дебютировал за основу «Рубина» при Курбане Бердыеве, выйдя в стартовом составе гостевого матча против «Зенита» (казанцы выиграли 1:2) 9 декабря 2018 года. Правда тот матч остался единственным в составе казанского клуба в РПЛ. Также на счету футболиста одна игра на Кубок России против «Локомотива». После «Рубина» Абдуллин выступал за «Нефтехимик» (провел всего 5 матчей в сезоне-2019/2020).