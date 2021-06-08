Экс-голкипер «Рубина» Рыжиков ушел из ФК «Красава» после конфликта с Савиным

Бывший голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков, который недавно возгласил новообразованный клуб «Красава», покинул пост главного тренера этой команды после конфликта с президентом клуба Евгением Савиным.

Напомним, что Рыжиков стал главным тренером «Красавы» два месяца назад, в апреле этого года. Ранее он проходил стажировку в казанском «Рубине» у Леонида Слуцкого.

Последним клубом Сергея Рыжикова в карьере игрока был «Тамбов». У 40-летнего экс-футболиста есть тренерская лицензия категории «А», которая позволяет ему работать наставником клуба ПФЛ, где планирует играть в будущем сезоне ФК Красава».

Напомним, что контракт с «Красавой» недавно подписал воспитанник казанского футбола, бывший игрок «Рубина» и «Нефтехимика» Раиль Абдуллин.