Экс-игрок «Ак Барса» Яруллин: Переход Гарипова и Ткачева облегчил адаптацию в «Тракторе»

Бывший защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о процессе адаптации в «Тракторе», куда он перешел в минувшее межсезонье.

По словам хоккеиста, переходы в состав уральского клуба других экс-барсов Эмиля Гарипова и Владимира Ткачева заметно облегчили адаптацию в команде из Челябинска.

«Я такой человек, которому нравится стабильность, плюс я не скажу, что легко схожусь с новыми людьми, являюсь душой любой компании. С Эмилем мы близкие друзья, прекрасно общаемся не только в хоккее, но и в жизни. С Володей 16 лет играем вместе, начиная с детства. Естественно, мы друг друга отлично знаем, и это облегчило адаптацию», – цитирует Яруллина «Чемпионат».

Кроме того, воспитанник татарстанского хоккея рассказал, как повлияла на уроженца Днепропетровска и также воспитанника казанского хоккея Владимира Ткачева ситуация на Украине.

«Это, наверное, лучше у самого Володи спросить. Но мы общались как обычно, не могу сказать, что он какой-то закрытый ходил. Ткачёв — профессионал высокого уровня, и он умеет распределять работу и другие моменты», – отметил Яруллин.

Ранее капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал свое попадание в тройку номинантов на звание лучшего играющего ветерана-наставника сезона 2021/22 в КХЛ.