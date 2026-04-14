Я выступил автором и соавтором 62 законопроектов: Фаррахов сложил депутатские полномочия

Айрат Фаррахов, недавно назначенный и.о. ректора Казанского ГМУ, подвел итоги своей десятилетней работы в качестве депутата Госдумы РФ в своем канале в МАХ.

«Завершилась моя работа депутатом Государственной Думы Российской Федерации – это 10 лет насыщенной жизни, в течение которых мы старались максимально эффективно защищать интересы татарстанцев в главном парламенте страны», – заявил Фаррахов.

Он поблагодарил своих избирателей, а также коллег-депутатов за плодотворную совместную работу. Фаррахов выразил признательность правительству Российской Федерации и правительству Республики Татарстан за доверие и поддержку во время работы в нижней палате федерального парламента.

За время работы VIII созыва ГД к Фаррахову поступило 5289 письменных обращений: 53% – через портал Госдумы, 10% – через личный сайт парламентария, 37% – в рамках личного приема граждан. Основные темы обращений: вопросы, связанные с СВО (24%), здравоохранение (8%), ЖКХ и благоустройство (8%), социальная поддержка (10%), образование (3%), жалобы на бездействие органов власти (6%), а также вопросы занятости, предпринимательства, предложения по изменению законодательства и другие темы (33%).

По словам Айрата Фаррахова, сразу на месте удалось решить 4% вопросов, по 29% даны ответы и необходимые пояснения, направлены депутатские запросы по 53% обращений, из них положительно решены 14%.

«В законотворческой деятельности за созыв я выступил автором и соавтором 62 законопроектов. Как член комитета по бюджету и налогам, руководитель рабочей группы Госдумы по возрождению аптечного изготовления и участник правительственной комиссии по развитию партнерского финансирования, я старался вносить инициативы, важные для людей и экономики», – рассказал он.

Фаррахов отметил, что предложение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова вернуться в родной Казанский ГМУ он воспринимает как приглашение к служению.