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Спорт
6 мая 2022  11:34
Дамир Садриев

Экс-голкипер «Ак Барса» Бобков перешел в «Автомобилист»

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Бывший вратарь «Ак Барса» Игорь Бобков стал хоккеистом «Автомобилиста». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Отмечается, что односторонний контракт с 31-летним голкипером заключен до 30 апреля 2023 года.

Минувший сезон россиянин провел в «Ак Барсе». В составе казанского клуба Бобков провел 16 матчей регулярного чемпионата с коэффициентом надежности – 2.17 и процентом отраженных бросков – 89.7.

Ранее в связи с истечением срока контрактов «барсы» объявили о расставании с Игорем Бобковым и еще пятью хоккеистами команды. 

Напомним, накануне «Ак Барс» подписал соглашение с Вадимом Шипачевым, Вячеславом Войновым и Кириллом Семеновым, а спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором раскрыла причины переезда звездных хоккеистов в Казань.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #хк автомобилист
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