Экс-главу исполкома Актанышского района РТ осудили за взятки и мошенничество

Экс-главу исполкома Актанышского района РТ Рустема Ильясова признали виновным в получении взятки и мошенничестве, сообщает СУ СК России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ильясов получил взятку в виде стройматериалов и услуг по монтажу витражей и дверных проемов в принадлежащем ему магазине. Общая сумма взятки оценивалась следователями в более чем 1 млн рублей. Взамен он обещал стройфирме свое покровительство и помощь в получении контрактов. Кроме того, в 2018, 2019 и 2021 годах Ильясов получал деньги от местных предпринимателей за размещение объектов торговли во время проведения Сабантуя в Муслюмово.

Рустема Ильясова задержали в ноябре 2024 года, после чего прокуратура добилась его увольнения по утрате доверия.

Суд назначил Ильясову пять лет строгого режима, а также штраф в трехкратном размере суммы взятки – 3 млн рублей.