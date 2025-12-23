news_header_top
Происшествия 23 декабря 2025 16:53

Экс-главе отдела Управления Минземимущества РТ запросили два года колонии

Прокурор запросил для экс-начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии. Информацию «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

Ильшата Аминова обвиняют в мошенничестве в злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности, в конце 2024-го его отправили в СИЗО.

По версии следствия, с июня 2021 по 6 ноября 2024 года Аминов оказывал содействие организациям «Аккад» и «Стройконтинент» при заключении договоров аренды государственной недвижимости.

Помимо этого, зная о запрете на предпринимательскую деятельность, Ильшат Аминов незаконно участвовал в деятельности нескольких организаций, предоставляя им покровительство и преимущество. В тот же период он занизил стоимость арендных платежей и заключил договоры аренды с «Аккадом» и «Стройконтинентом», похитив у государства чуть более 2,8 млн рублей. Свою вину Ильшат Аминов не признает.

